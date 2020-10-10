Неизвестный угнал "Мерседес" за 3 миллиона рублей с Ростовской улицы

Угон попал на видео.

С Ростовской улицы в Шушарах неизвестный угнал "Мерседес" стоимостью 3 миллиона рублей. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах. Также в нашем распоряжении оказались кадры с камер видеонаблюдения, запечатлевшие угон.

О пропаже иномарки вечером 9 октября в полицию заявил 36-летний водитель лесоторговой компании. Мужчина подчеркнул, что в последний раз видел свою черную машину около 19.00 того же дня. Застрахованный автомобиль ищут.

Ранее мы рассказывали, как чемпион Европы по самбо лишился "Лексуса" в Петербурге.

Видео: Piter.TV