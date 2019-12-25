Чемпион Европы по самбо лишился "Лексуса" в Петербурге

Неизвестный угнал машину с Пискаревского проспекта.

Российский самбист и многократный чемпион Европы Хадис Ибрагимов лишился своей дорогостоящей иномарки в Петербурге. Об этом Piter.TV узнал из источника в правоохранительных органах.

Известно, что белый "Лексус" 25-летнего спортсмена пропал с парковки в дворе дома на Пискаревском проспекте. Владелец иномарки предположил, что неизвестный угнал машину в период с вечера 1 октября по 12.30 2 октября. Отмечается, что машина со спойлером на багажнике застрахована, автомобиль и его угонщика разыскивают.

Ранее мы рассказывали, как в Тосненском районе поймали угонщика, скатившего чужую иномарку в кювет.

Фото: pixabay