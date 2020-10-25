Видео: момент ДТП на перекрёстке Торжковской и набережной Чёрной речки

Пострадавшую пассажирку "БМВ" госпитализировали.

Ближе к вечеру в воскресенье, 25 октября, на пересечении Торжковской улицы и набережной Чёрной речки произошло ДТП.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что авария спровоцировала пробку от Ушаковского моста. В распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись момент ДТП.

На кадрах видно, что водитель желтого "Опеля" решил "проскочить" перекресток в тот момент, когда встречные автомобили начали движения. В этот момент водитель "БМВ" ускоряется, из-за недостаточной видимости не замечает "Опеля" и врезается желтой иномарке в бок. Пострадавшую пассажирку "БМВ" госпитализировали.

Ранее мы писали, что на Арсенальной набережной в результате ДТП перевернулась иномарка.

Видео: Piter.TV