Видео: момент ДТП на перекрёстке Торжковской и набережной Чёрной речки

Ближе к вечеру в воскресенье, 25 октября, на пересечении Торжковской улицы и набережной Чёрной речки произошло ДТП.
Очевидцы сообщили в соцсетях, что авария спровоцировала пробку от Ушаковского моста. В распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись момент ДТП.
На кадрах видно, что водитель желтого "Опеля" решил "проскочить" перекресток в тот момент, когда встречные автомобили начали движения. В этот момент водитель "БМВ" ускоряется, из-за недостаточной видимости не замечает "Опеля" и врезается желтой иномарке в бок. Пострадавшую пассажирку "БМВ" госпитализировали.
Ранее мы писали, что на Арсенальной набережной в результате ДТП перевернулась иномарка.
Видео: Piter.TV
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