На Арсенальной набережной в результате ДТП перевернулась иномарка

Никто сильно не пострадал.

В субботу, 24 октября, на Арсенальной набережной недалеко от Финляндского вокзала произошло ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях.

Отмечается, что столкнулись Volkswagen Golf и BMW. Водитель "БМВ", по всей видимости, не справился с управлением, врезался в столб и перевернулся. Сильно никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

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Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург