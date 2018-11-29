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Видео: люксембуржцы жалуются на перекрытие целого района из-за ужина Медведева

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"Местные все в шоке, никогда такого не видели"

Блогер Рустем Адагамов написал в Twitter со ссылкой на своего знакомого, что в Люксембурге перекрыли целый район из-за ужина в местном ресторане премьер-министра России Дмитрия Медведева.

На кадрах ролика видно, что улицы в городе очень узкие, и кортеж перекрывает полностью проезд для других машин.

[Знакомый] говорит, местные все в шоке, никогда такого не видели.

Рустем Адагамов

Дмитрий Медведев приехал в Люксембург с двухдневным визитом. Медведев ужинал 5 марта в итальянском ресторане Mosconi. Почти все продукты закупаются именно в Италии. В заведении подают отведать говядину из Тосканы, телятину из Пьемонта и сицилийские помидоры.

Ранее на Piter.TV:  видео колонны "Кортежей", выезжающей из Кремля.
Фото и видео: Рустем Адагамов/ Twitter

Теги: дмитрий медведев, кортеж, люксембург, ресторан
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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