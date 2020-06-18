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Видео: ливень и гроза в разных районах города

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В некоторых районах выпал град.

Корреспонденты Piter.TV успели заснять видео ливня, который обрушился на Петербург после изнурительной жары в четверг, 18 июня. 

Очевидцы отметили, что в некоторых районах выпали осадки в виде града. На проспекте Маршала Блюхера, 47, развернулся настоящий шторм. На некоторых кадрах удалось запечатлеть раскаты грома и молнии. 

Главное не забыть закрыть окно, у нас залило не только подоконник, но и пол

поделилась читательница. 

Ранее мы писали, что в Петербурге от сильного дерева повалило деревья.

Видео: Piter.TV

Теги: град, ливень
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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