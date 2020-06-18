Видео: ливень и гроза в разных районах города

В некоторых районах выпал град.

Корреспонденты Piter.TV успели заснять видео ливня, который обрушился на Петербург после изнурительной жары в четверг, 18 июня.

Очевидцы отметили, что в некоторых районах выпали осадки в виде града. На проспекте Маршала Блюхера, 47, развернулся настоящий шторм. На некоторых кадрах удалось запечатлеть раскаты грома и молнии.

Главное не забыть закрыть окно, у нас залило не только подоконник, но и пол поделилась читательница.

Ранее мы писали, что в Петербурге от сильного дерева повалило деревья.

Видео: Piter.TV