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Видео: легковой автомобиль врезался в стоящую "Газель" в Адмиралтейском районе

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Пострадало сразу несколько автомобилей.

Утром 21 мая в Адмиралтейском районе Петербурга легковой автомобиль врезался в стоящую у поребрика "Газель". Piter.TV получил видео с момента ДТП.

По неизвестным причинам, машина влетел в транспортное средство после пересечения перекрестка Измайловского проспекта и Красноармейском улице. В итоге "Газель" наехала на другую машину. В момент столкновения водитель грузовика находится в машине. Информации о пострадавших не поступало.

Отметим, что наезд за стоящее транспортное средство является третьей по распространенности причиной аварий за последние полтора месяца. 

Видео: Piter.TV 

Теги: газель, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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