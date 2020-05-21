Видео: легковой автомобиль врезался в стоящую "Газель" в Адмиралтейском районе

Пострадало сразу несколько автомобилей.

Утром 21 мая в Адмиралтейском районе Петербурга легковой автомобиль врезался в стоящую у поребрика "Газель". Piter.TV получил видео с момента ДТП.

По неизвестным причинам, машина влетел в транспортное средство после пересечения перекрестка Измайловского проспекта и Красноармейском улице. В итоге "Газель" наехала на другую машину. В момент столкновения водитель грузовика находится в машине. Информации о пострадавших не поступало.

Отметим, что наезд за стоящее транспортное средство является третьей по распространенности причиной аварий за последние полтора месяца.

Видео: Piter.TV