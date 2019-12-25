В ГИБДД назвали самую частую причину аварий в период самоизоляции в Петербурге

За последние полтора месяца в городе произошло более 8 тыс. ДТП.

За последние полтора месяца причиной ДТП в Петербурге чаще всего становились столкновения транспортных средств. Об этом Piter.TV рассказали в пресс-службе УГИБДД по городу и области.

Всего в период с 1 апреля по 15 мая в Северной столице зарегистрировано 8442 ДТП, в 352 из них есть пострадавшие, 23 человека погибли, а 402 получили ранения. В 4473 случаях происшествия случались из-за столкновения транспортных средств, в 2462 случаях водитель наезжал на стоящее транспортное средство. В 1012 случаях случался наезд на препятствия.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество аварий сократилось на 45%. В 2019 году за полтора месяца количество ДТП составило 15238.

Ранее Piter.TV провел собственные подсчеты и узнал, как изменилось количество аварий в период самоизоляции с 27 марта по 17 мая. Несмотря на то, что ДТП и пострадавших стало меньше, количество погибших почти не отличается от за то же время в 2019.

Фото: Piter.TV