Кратко о рабочем визите в Выборг губернатора Ленинградской области

За день, проведенный в Выборге губернатор успел прогуляться по порту, позавтракать с бизнес-леди, запустить часы на старой часовой башне и даже принять участие в двух длительных собраниях.

За время пребывания на выборгских землях губернатор Ленинградской области успел посетить порт, позавтракать с бизнес-леди, принять участие в заседании Общественного совета по сохранению культурного наследия, а также отметиться на расширенном собрании, посвященном итогам развития Выборгского района в 2018 году.

Начался выборгский визит губернатора с посещения ООО "Порт Логистик". В прошлом году, компания являющаяся основным и единственным оператором морского порта Выборг побила исторический рекорд: общий грузооборот составил 1 945 200 тонн. Для наглядности, если под завязку забить этим количеством груза стандартные морские контейнеры по 40 футов, то он займет более 88 тысяч таких контейнеров. Впрочем, это всего лишь условность. Особенно, учитывая что порт Выборг преимущественно занят перевозкой насыпных грузов.

После посещения порта, губернатор позавтракал в деловой обстановке с успешными бизнес-вумен Выборгского района. Всего, на завтрак к губернатору были приглашены 14 успешных представительниц прекрасного пола. В компании леди Александр Дрозденко обсудил вопросы развития женского предпринимательства.

Далее губернатор отправился в библиотеку А. Аалто, где с его участием прошло заседание Общественного совета по сохранению культурного наследия. По пути в библиотеку, Александр Дрозденко заглянул на часовую башню, где в присутствии журналистов запустил восстановленный механизм.

Само заседание было примечательно тем, что на нем рассказали о ведущихся подготовительных работах к восстановлению Смоляного мыса в г. Выборг. Уже скоро в Выборге появится новое облагороженное пространство для отдыха, а городской пляж станет притягательным местом как для жителей города, так и для многочисленных туристов.

Кстати, по словам Александра Дрозденко, будущее Выборга он видит именно в туристической сфере. Прежде всего губернатор видит Выборг как город-музей.

Реставрируется Выборгский замок, реставрируется парк "Монрепо", реставрируются основные доминанты старого Выборга, реставрируются жилые дома. - губернатор Ленинградской области, Александр Дрозденко

В три часа дня глава региона принял участие в расширенном собрании, посвященном итогам социально-экономического развития г. Выборга и Выборгского района за прошедший год. Заседание было настолько богато на новости, что уместить всю информацию в рамках данного краткого обзора поездки губернатора никак не получится. Так, одной из новостей стало то, что на долгожданный путепровод между Выборгом и Лазаревкой уже было выделено финансирование.

Фото: Piter.TV