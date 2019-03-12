Видео: губернатор Ленинградской области считает, что будущее Выборга в туризме

По словам Александра Дрозденко, для него Выборг всегда остается городом-музеем. Не зря исторический город первый в области закрепил за собой такой официальный статус. Будущее Выборга губернатор неразрывно связывает с туризмом.

Корреспондент Piter.TV поинтересовался у топ-менеджера Ленинградской области, в чем он видит будущее Выборга. В ответе губернатор рассказал, что по его мнению Выборг не случайно первым в области получил статус города-музея и это указывает на его неоспоримую историческую значимость.

По словам губернатора, в Выборге еще предстоит огромный объем работ по восстановлению. Впрочем, после прогулки по городу Александр Дрозденко смотрит в будущее с нескрываемым оптимизмом.

Реставрируется Выборгский замок, реставрируется парк "Монрепо", реставрируются основные доминанты старого Выборга, реставрируются жилые дома. [...] В прошлом году только мы вложили 800 миллионов рублей в реставрацию домов, в которых проживают люди, которые являются памятниками регионального и федерального значения. - губернатор Ленинградской области, Александр Дрозденко

Резюмируя свой ответ, губернатор заверил, что город находится на "правильном пути".

Видео: Piter.TV