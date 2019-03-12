Видео: между Выборгом и Лазаревкой появится новый путепровод

Губернатор Ленинградской области во время рабочего визита в Выборг заверил: деньги на строительство путепровода уже выделены, работы стартовали.

Информация о том, что работы над путепроводом уже перешли от слов к активной стадии подтвердилась сегодня в ходе рабочего визита в Выборг губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. По словам губернатора, на новый путепровод уже выделена субсидия в размере 385 миллионов рублей. В данный момент производится разработка проектной и сметной документаций.

Напомним, что железнодорожный переезд между Выборгом и поселком Лазаревка является одним из самых сложных мест в транспортной инфраструктуре Выборга. После запуска скоростных поездов Ласточка и Аллегро, жителям поселка приходится ожидать в течение нескольких часов на переезде. Часто такое ожидание приводит к опозданиям на рабочие места, о чем жители неоднократно выражали недовольство.

По предварительной информации, новый путепровод должен появиться в течение трех лет.

Видео: Piter.TV