Видео: конференция "Защитники выборгских рубежей" в Выборге

Свои доклады представили директор МБУ "ГИЦ" Анатолий Смольянинов, а также заведующий выставочным залом "Выборг – город воинской славы" Владимир Быкачев.

В здании Дома молодежи г. Выборга прошла конференция "Защитники выборгских рубежей". Событие было приурочено к 9-летию присвоения Выборгу звания "Город воинской славы".

Одним из докладчиков на конференции стал директор Городского информационного центра, депутат МО "Выборгский район" Анатолий Смольянинов. В своей речи он рассказал о стратегической значимости Выборга во все времена его истории, а также поделился размышлениями о важности сохранения памяти о героях войны для формирования общественного самосознания.

Положение Выборгской земли очевидно говорило о том, что это выгодный форпост, за который будут сражаться многие государства. Так и было. В истории воинской славы России Выборг звучал не один раз. - Анатолий Смолmянинов, директор ГИЦ г. Выборг, депутат

Также редакция Питер ТВ связалась с заведующий выставочным залом "Выборг – город воинской славы", который рассказал о новых появившихся артефактах в коллекции музея.

Видео: Piter.TV