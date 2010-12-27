В выставочном зале "Выборг – город воинской славы" прошла конференция "Защитники выборгских рубежей"

Сегодня, 25 марта, в девятый раз отмечается годовщина присвоения Выборгу звания "Город воинской славы".
В честь этого события Комитет спорта, культуры, молодежной политики и туризма администрации МО "Выборгский район" совместно МАУ "Дом молодежи" и другими партнерами организовали конференацию, посвященную памятному дню.
Около трех часов дня в выставочном зале "Выборг – город воинской славы" стартовала конференция "Защитники выборгских рубежей". В ходе мероприятия были представлены несколько докладов.
Директор МБУ "ГИЦ" Анатолий Смольянинов представил работу "Славные страницы истории Выборгского района и их значение для сохранения Российской государственности". Заведующий выставочным залом "Выборг – город воинской славы" Владимир Быкачев выступил с двумя докладами "Работа выставочного зала "Выборг – город воинской славы" по военно-патриотическому воспитанию молодежи" и "Сохранение исторической памяти героических подвигов защитников Отечества на землях Карельского перешейка".
Редакция связалась с Владимиром Быкочевым, который рассказал, о чем шла речь на мероприятии. В своем выступлении заведующий выставочным залом рассказал о новых появившихся артефактах, поведал историю их появления. Одним из них стал жетон военнопленного, который является уникальным экспонатом. По словам Быкочева, подобные находки крайне редки в России. Жетон был найден поисковиками на месте захоронения у одного из военнопленных. На жетоне был указан номер, по которому была установлена личность – Творогов Федор Кузмич. Оказалось, что мужчина попал в плен в 1941 году и скончался от истощения 6 февраля 1942 года. Он был похоронен в нынешнем поселке Гаврилово.
Например, у нас там боевые награды. Тоже нашли в воинском захоронении у бойца. Так как была медаль "за оборону Ленинграда", то понятно, что он участвовал в обороне города. Также у него еще нашли медали "за отвагу" и "за боевые заслуги". На обеих медалях были номера. Медали были именные. Поэтому, по этим медалям, удалось установить, что это боевые награды сержанта Ковальчука Алексея Гавриловича.
рассказал о находках Владимир Быкочев
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