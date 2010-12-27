В выставочном зале "Выборг – город воинской славы" прошла конференция "Защитники выборгских рубежей"

Редакция связалась с Владимиром Быкочевым, который рассказал, о чем шла речь на мероприятии.

Сегодня, 25 марта, в девятый раз отмечается годовщина присвоения Выборгу звания "Город воинской славы".

В честь этого события Комитет спорта, культуры, молодежной политики и туризма администрации МО "Выборгский район" совместно МАУ "Дом молодежи" и другими партнерами организовали конференацию, посвященную памятному дню.

Около трех часов дня в выставочном зале "Выборг – город воинской славы" стартовала конференция "Защитники выборгских рубежей". В ходе мероприятия были представлены несколько докладов.

Директор МБУ "ГИЦ" Анатолий Смольянинов представил работу "Славные страницы истории Выборгского района и их значение для сохранения Российской государственности". Заведующий выставочным залом "Выборг – город воинской славы" Владимир Быкачев выступил с двумя докладами "Работа выставочного зала "Выборг – город воинской славы" по военно-патриотическому воспитанию молодежи" и "Сохранение исторической памяти героических подвигов защитников Отечества на землях Карельского перешейка".

Редакция связалась с Владимиром Быкочевым, который рассказал, о чем шла речь на мероприятии. В своем выступлении заведующий выставочным залом рассказал о новых появившихся артефактах, поведал историю их появления. Одним из них стал жетон военнопленного, который является уникальным экспонатом. По словам Быкочева, подобные находки крайне редки в России. Жетон был найден поисковиками на месте захоронения у одного из военнопленных. На жетоне был указан номер, по которому была установлена личность – Творогов Федор Кузмич. Оказалось, что мужчина попал в плен в 1941 году и скончался от истощения 6 февраля 1942 года. Он был похоронен в нынешнем поселке Гаврилово.