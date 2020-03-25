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10 лет назад Выборгу присвоили почетное звание РФ «Город воинской славы»

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25 марта 2010 года указом Президента РФ Выборг получил это звание за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества.

В связи со знаменательной датой глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава районной администрации Геннадий Орлов возложили цветы к стеле "Город воинской славы".

 

 

Глава Выборгского района отметил, что присвоение такого почетного звания свидетельствует о признании государством большого вклада Выборга в героическую историю России.


Выборг – город мужества с героическими страницами истории от петровских времен до наших дней. В годы Великой Отечественной войны советские солдаты и офицеры проявили массовый героизм и самоотверженность в ожесточенных сражениях за Выборг. Мы, жители города воинской славы, отдаем дань уважения подвигам воинов и защитников Отчизны.

 

 

В свою очередь, глава районной администрации Геннадий Орлов призвал всех жителей помнить историю и вносить посильный вклад в созидание настоящего и будущего Отечества.
 

В Выборге и Выборгском районе бережно хранят историческую память и уделяют большое внимание воспитанию подрастающего поколения патриотов России. Всем нам необходимо сохранять и передавать молодежи память о подвигах воинов, бескорыстно служивших Отечеству, боровшихся за свободу и независимость Родины.

 

Напомним, решение об установке стелы "Город воинской славы" на площади Выборгских полков было принято в августе 2010 года. 12 декабря 2010 года состоялась торжественная церемония закладки памятной капсулы с обращением к потомкам в фундамент стелы, а 9 мая 2011 года состоялось торжественное открытие стелы "Город воинской славы".

Теги: выборг, выборг - город воинской славы, геннадий орлов, дмитрий никулин
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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