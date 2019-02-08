В Выборге открылась фотовыставка "Афганистан глазами шурави"

На выставке представлены подлинные фотохроники боевых действий, которые вели советские военнослужащие против моджахедов в Афганистане.

Слово "Шурави" стало собирательным описанием всех советских военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в период с 1979 по 1989 год на территории Афганистана.

Именно глазами "шурави" предлагается взглянуть на войну в Афганистане в выставочном зале "Выборг - город воинской славы", где сегодня открылась выставка исторических фотохроник.

Все фотографии, представленные на выставке - подлинные, распечатанные с пленочных негативов в далёких восьмидесятых годах. Увидеть представленную коллекцию в интернете или где-либо ещё невозможно.

Открытие выставки посетили заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Николай Шишкин, а также председатель совета ветеранов Выборгского района Владимир Остапчук.

Для бывшего офицера Владимира Остапчука подобная выставка является предметом гордости. Ведь в Выборгском районе в данный момент живёт 680 ветеранов Афганистанской войны, часть из которых состоит в возглавляемой им организации.

Уже сейчас выставку можно свободно посетить в часы работы выставочного зала.

Видео, фото: Piter.TV