Видео-колл-центр заработал во Всеволожском районе

Специальный монитор находится в открытом доступе: любой посетитель может кликнуть на него, и специалист МФЦ ответит на все вопросы.

В МФЦ "Свердлова" во Всеволожском районе Ленобласти заработал видео-колл-центр, предлагающий инновационный формат консультаций по видеосвязи в режиме реального времени. Как отменила пресс-служба регионального правительства, такая форма обслуживания значительно улучшает комфортность получения государственных услуг в МФЦ и повышает качество обслуживания населения.

Благодаря внедрению современных технологий, любой посетитель МФЦ "Свердлова" уже сегодня может получить консультацию специалиста по видеосвязи. Это стало возможным благодаря установленному в помещении МФЦ высокотехнологичному сенсорному монитору с высоким разрешением для качественной трансляции со специалистом.

Специальный монитор находится в открытом доступе: любой посетитель может кликнуть на него, и специалист МФЦ ответит на все вопросы. В рамках консультации можно узнать информацию о государственных услугах и сервисах МФЦ, уточнить требования к документам, а также получить информацию о пособиях и льготах.

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Видео: Telegram / МФЦ Ленинградской области