Видео: китайский мальчик во время запуска фейерверка взорвал канализацию

О пострадавших информации не поступало.

В Китае мальчик случайно взорвал канализацию, когда пытался запустить фейерверк. На видео, снятое камерами видеонаблюдения, обратило внимание издание Daily Mail.

Данное происшествие случилось 31 января в городском округе Чифэн автономного района Внутренняя Монголия. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что ребенок кладет фейерверк на люк, после чего раздается взрыв.

Из-за взрыва фрагменты тротуара разлетелись по сторонам, шахта люка оказалась оголена и оттуда пошел дым.

Как предполагает полиция, причиной взрыва могла стать реакция огня от фейерверка с метаном, скопившимся в канализационной шахте.

Фото и видео: newsflare