Видео: каршеринг вдребезги разбил скамейку на набережной канала Грибоедова

Водитель белого каршерингового авто влетел в скамейку на набережной канала Грибоедова. Неизвестный бросил авто и скрылся в неизвестном направлении. Инцидент попал на видео.
Случай произошел ночью 27-го ноября. После столкновения скамейка разлетелась на куски, а машина получила повреждения. О пострадавших не сообщается.
Ранее Piter.TV опубликовал видео с ДТП на Кронверкской набережной, в которой пострадали два человека.
Видео: Piter.TV
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все