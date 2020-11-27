Видео: каршеринг вдребезги разбил скамейку на набережной канала Грибоедова

В машине сработала подушка безопасности.

Водитель белого каршерингового авто влетел в скамейку на набережной канала Грибоедова. Неизвестный бросил авто и скрылся в неизвестном направлении. Инцидент попал на видео.

Случай произошел ночью 27-го ноября. После столкновения скамейка разлетелась на куски, а машина получила повреждения. О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с ДТП на Кронверкской набережной, в которой пострадали два человека.

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK