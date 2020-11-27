В ДТП на Кронверкской набережной пострадали два человека

Авто не поделили перекресток. По всей видимости, кто-то из водителей нарушал ПДД.

На Кронверкской набережной после съезда с Троицкого моста ночью 27-го ноября произошло ДТП. В результате пострадали два человека, узнал Piter.TV от источника.

Столкновение произошло у дома №1 во втором часу ночи. Участниками аварии оказались "Мерседес" и "ВАЗ". В отечественном авто пострадали два человека ― мужчины 1997 и 2001 годов рождениях. Их госпитализировали в Елизаветинскую больницу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что 13-летняя девочка пострадала в ДТП в Пушкинском районе. Иномарка столкнулась с каретой скорой помощи.

Видео: Piter.TV