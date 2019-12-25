13-летняя девочка пострадала в ДТП со скорой в Пушкинском районе

На момент аварии в карете медиков, кроме персонала, никого не было.

Поздно вечером 26 ноября в Пушкинском районе Петербурга произошла авария, в которой пострадала 13-летняя девочка. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Информация о ДТП поступила в дежурную часть в 22:22. Стражам порядка стало известно, что возле дома №16 на Пушкинской улице столкнулись Hyundai Solaris и машина скорой помощи. На момент аварии в карете медиков, кроме персонала, никого не было.

В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка легкового авто. Ее увезли в больницу на Авангардную улицу.

Ранее мы писали, что в ДТП на улице Матроса Железняка пострадали двое.

Фото: Piter.TV