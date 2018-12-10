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Видео: к Спасскому переулку стянулись пожарные машины

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Несколько бригад ГУ МЧС ликвидировали пламя в центре города.

Вечером 16 июня в Адмиралтейском районе Петербурга местные жители заметили возгорание. Как сообщает наш мобильный корреспондент, к дому 12 по Спасскому переулку стянулись пожарные службы.

Очевидцы отмечают, что с улицы не виден огонь. Они предположили, что проблема возникла не в квартире, а на территории двора. На месте инцидента работали пять служебных машин экстренного ведомства. На данный момент подробности неизвестны.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Токсово BMW X5 влетела в кювет.

Фото и видео: Piter.tv

Теги: возгорание, гу мчс, пожарные машины, спасский переулок
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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