Видео: к Спасскому переулку стянулись пожарные машины

Несколько бригад ГУ МЧС ликвидировали пламя в центре города.

Вечером 16 июня в Адмиралтейском районе Петербурга местные жители заметили возгорание. Как сообщает наш мобильный корреспондент, к дому 12 по Спасскому переулку стянулись пожарные службы.

Очевидцы отмечают, что с улицы не виден огонь. Они предположили, что проблема возникла не в квартире, а на территории двора. На месте инцидента работали пять служебных машин экстренного ведомства. На данный момент подробности неизвестны.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Токсово BMW X5 влетела в кювет.

Фото и видео: Piter.tv