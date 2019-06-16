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Вчера, 22:26
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EvaRaskol
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В Токсово BMW X5 влетела в кювет

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Водитель жив, но весь в крови.

Вечером 16 июня на пересечение дорог у поселков Токсово и Сярьги автомобиль вылетел в кювет, пишут в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

BMW X5 слетела с дороги и врезалась в дерево. Правая сторона автомобиля заметно повреждена. 

Очевидцы сообщили, что погибших в аварии нет. Водитель автомобиля в крови, но медицинская помощь ему не потребовалась. Его пассажирка-девушка цела.

Подробности аварии уточняются.

Ранее мы писали, что на КАД произошло тройное ДТП.

Видео:  "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: дтп, петербург, токсово
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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