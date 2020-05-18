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Видео: из-за вылетевшей на перекресток легковушки на Морской набережной произошло ДТП

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Один из участников ДТП перекрыл движение транспорта.

Днем 18 мая на Морской набережной произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Piter.TV получил видео с момента аварии.

Инцидент произошел в районе дома №39 в 15:30. Черный автомобиль вылетел на перекресток, проигнорировав тот факт, что находится не на главной дороге. В результате произошло столкновение с другим авто, белую машину развернуло. Предположительно, больше она никого не задела. 

Информации о пострадавших пока нет. 

Сегодня в центре Петербурга водитель такси сбил насмерть мать с двумя детьми. 

Видео: Piter.TV 

Теги: дтп, морская набережная, перекресток
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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