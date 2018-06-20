Видео: из "Окея" на Таллинском шоссе эвакуировали людей

В магазин не пускают людей, ссылаясь на угрозу теракта.

Утром 18 апреля Петербург охватила очередная волна массовых эвакуаций. Сообщение с угрозой поступило и в магазин "Окей" на Таллинском шоссе, 27. Из здания пришлось вывести персонал и покупателей. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

По словам очевидцев, служба безопасности не пускает в здание людей, ссылаясь на угрозу теракта. На место ЧП приехали сотрудники полиции. ДПС перекрыл въезд на территорию магазина.

Ранее мы писали, что утро четверга в Петербурге началось с массовых эвакуаций школ и судов.

Видео: Piter.TV