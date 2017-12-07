Видео из Японии: Дикие кабаны напали на учеников одной из школ

В сети появилось видео атаки диких животных на учебное заведение, которое записали учащиеся этой школы.

На днях в Японии дикие животные забрались в учебное заведение и набросились на учителей и учеников.

Инцидент произошел в одной из школ города Киото - Хигасияме. Во время школьных занятий в здание школы ворвалось несколько диких кабанов. Животные сначала исследовали мусорные баки, а затем стали бегать за учениками. В попытках добраться до людей кабаны даже проломить стеклянные двери. Затем один из клыкастых животных отправился на улицу, где искупался в школьном пруду. После на вызов из школы приехали спецслужбы, изловили животных и увезли их.

Считается, что кабаны трусливые животные и никогда не будут первыми нападать на животных. Но если зверь разъярен или сильно напуган, то он может клыками и зубами разорвать человека.

Видео:YouTube/ニュースの現場をひろっていくぅ