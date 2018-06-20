Видео из Тюмени, где в ходе спецоперации уничтожены террористы

Местные жители опубликовали видео с улиц Тюмени, во время проведения спецоперации.

В ночь на 13 апреля в Тюмени уничтожены террористы ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация).

Сегодня ночью в Тюмени было неспокойно. Местные жители были напуганы звуками выстрелов и сирен. В городе проходила контртеррористическая операция. Как сообщает НАК, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий Управлением ФСБ России по Тюменской области была получена информация о нахождении в одном из частных домов в Тюмени двух вооруженных лиц, сторонников международной террористической организации ИГИЛ*. Эти террористы планировали совершить теракты.

Управлением ФСБ России было принято решение о проведении КТО и введении соответствующего правового режима на территории района города Тюмени. Район был оцеплен, местные жители эвакуированы в близлежащую школу. Боевикам было предложено сдать сложить оружие и сдаться. В ответ был открыт огонь по силовикам. В ходе спецоперации два боевика были уничтожены. Среди гражданских и силовиком жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. В данный момент оцепление уже снято.

Видео: ВК, Максим Слуцкий, Максим Комаров, НАК , BAZA