Видео из Турции: Сильный ветер унес на зонте мужчину

Сильный порыв ветра поднял в воздух крупного мужчину.

В Турции крупного мужчину подняло в воздух на зонте.

По сети разлетелось видео, которое зафиксировала камера наблюдения 25 марта. Действие происходит на одном из уличных рынков в Турции. Порыв сильного ветра стал раскачивать уличный зонт-тент. Трое мужчин попытались удержать зонт, но не смогли. Один из мужчин залез на основание зонта, но ветер был такой силы, что мужчину подняло в воздух и унесло.

Далеко ли улетел мужчина, не сообщается. Видео прерывается, когда мужчина был в нескольких метрах от земли. В сети "летуна на зонте" назвали "Мэри Поппинс".

Видео: YouTube