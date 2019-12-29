Видео из Стамбула: Бездомная кошка вышла на сцену во время выступления оркестра

Животное ходило от музыканта к музыканту и требовало ласки.

В Стамбуле во время исполнения произведения симфоническим оркестром на сцену вышла кошка.

Этот инцидент произошел в середине февраля в концертном зале Джемаль Решит Рей. Во время выступления CRR Symphony Orchestra на сцену вышла бездомная кошка. Животное ходило по сцене между оркестрантами и требовало, чтобы его погладили. Затем кошка забралась на возвышение к дирижеру.

Публика по достоинству оценило "выступление" кошки и встретило его улыбками и аплодисментами. Дирижер и оркестранты также остались, судя по видео, довольны.

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