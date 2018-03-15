Видео из США: в Майами на автомобили обрушился пешеходный мост

В результате инцидента есть пострадавшие.

В Майами, штат Флорида обрушился пешеходный мост. Об этом сообщают местные СМИ.

Сегодня, 15 марта, в Майами на автомобили обрушился 950-тонный пешеходный мост.

По данным местных СМИ, в результате инцидента есть погибшие. Кроме того, множество людей получили травмы различной степени тяжести. Между тем точная информация о количестве жертв и пострадавших пока не поступала.

Как уточняет телеканал WTVJ, рухнувший мост располагался рядом с кампусом Международного университета в Майами, при этом под ним всегда было припарковано много машин.

В настоящее время на месте происшествия ведутся спасательные работы.

Видео: Instagram / ricky_ricon_riquisimo