Видео из США: В Йеллоустонском нацпарке бизон напал на 9-летнюю девочку

Туристы сняли на видео момент нападения бизона на маленькую девочку. Ребенок подлетел на несколько метров.

В Йеллоустонском национальном парке бизон напал на маленькую девочку.

Очевидцы происшествия в одном из самых крупных национальных парков в мире сняли на видео как бизон напал на девочку. На кадрах видно, что взрослый бизон мирно щиплет траву, затем поднимает голову и мчится на группу туристов. На его пути была 9-летняя девочка, которая не успела убежать. Бизон поддел ее на рога и подбросил. Какие травмы получил ребенок, не уточняется.

Piter.TV ранее сообщал, что в Омской области собственный бык убил женщину.

Видео: MDK