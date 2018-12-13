Видео из Приморья: Из-за непогоды бетонная стена рухнула на парковку

В соцсетях опубликованы фото и видео с "кладбища" автомобилей под стеной строящегося ТЦ во Владивостоке.

В Приморье разыгралась непогода и принесла с сильным дождем и порывистым ветром многочисленные разрушения.

Из-за мощных порывов ветра и проливного дождя снесло многотонное бетонное ограждение. Большой фрагмент бетонной стены упал на припаркованные внизу автомобили. Расплющенными оказались 3 автомобиля, четвертому повезло чуть больше, есть надежды, что его можно восстановить.

Местные жители опубликовали в соцсетях фото и видео с места ЧП. На данных кадрах видно, что красный автомобиль полностью раздавило при падении на него стены.

Ранее: Видео момента падения башенного крана на жилые дома в Перми.

Фото и видео: Instagram/dpskontrol_125rus