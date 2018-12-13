Момент падения башенного крана на жилые дома в Перми попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент падения крана в Перми, а также опубликовано видео с камеры наблюдения. Следственный комитет назначил проверку по факту падения крана.

Накануне, 27 мая, в Перми упал башенный кран.

ЧП произошло во время сильной грозы около 7 вечера на строительной площадке ЖК "Бавария". Кран упал на 3 жилых дома. Один из них почти полностью разрушен. Крановщицу с травмами различной тяжести госпитализировали в больницу. Также пострадал мужчина, но госпитализация ему не потребовалась.

Следственные органы по факту данного ЧП проводят доследственную проверку по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. Жильцам пострадавших от падения домов выделили маневренное жилье.

Видео: 112, Instagram