Видео из Москвы: Неадекват забрался на опору Крымского моста

В минувшее воскресенье неадекватный мужчина забрался на опору Крымского моста в центре Москвы.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, мужчина в неадекватном состоянии забрался на верхушку опоры Крымского моста в центре столицы. Прибывшие на место происшествия спасатели сняли неадеквата с помощью выдвижной автолестницы и передали в руки полиции.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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