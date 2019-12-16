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Видео из Москвы: Неадекват забрался на опору Крымского моста

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Сотрудники МЧС сняли мужчину с помощью выдвижной лестницы.

В минувшее воскресенье неадекватный мужчина забрался на опору Крымского моста в центре Москвы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, мужчина в неадекватном состоянии забрался на верхушку опоры Крымского моста в центре столицы. Прибывшие на место происшествия спасатели сняли неадеквата с помощью выдвижной автолестницы и передали в руки полиции.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. 

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Видео: BAZA

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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