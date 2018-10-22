Видео из Кемерово: Троллейбус протаранил 8 автомобилей

Появились фото, видео и подробности необычного ДТП в Кемерово.

Сегодня вечером, 22 октября, в Кемерово троллейбус протаранил 8 автомобилей.

ДТП произошло на Красноармейской улице Кемерово. Сообщается, что ДТП произошло по вине кондуктора. Водитель вышел из салона на остановке, оставив кабину открытой. По словам пассажиров троллейбуса, кондуктор что-то нажала в кабине водителя и троллейбус поехал. По другим сведениям, троллейбус сломался.

В результате городской пассажирский транспорт протаранил 8 автомобилей, 7 легковушек и грузовую "Газель". В ДТП никто не пострадал.

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Видео и фото: Регион-42 Кемерово