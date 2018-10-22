Опубликовано видео с места гибели каскадера на съёмках военной драмы

Появилось видео и подробности гибели каскадера под колесами танка.

Сегодня утром, 22 октября, в Калужской области на съемках военной драмы погиб каскадер.

Съемки фильма проходят на заброшенном аэродроме в городе Медынь Калужской области. По замыслу режиссера танк должен был остановиться за 3 метра перед каскадером, но танк не остановился и наехал на мужчину 1987 года рождения. Мужчина получил серьезные травмы и скончался по дороге в больницу в карете "скорой".

По данному факту следственные органы проводят проверку по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Ранее Piter.TV публиковал жуткие кадры из Индии, где скоростной поезд проехал по толпе людей.

Видео: Следком