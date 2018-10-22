Жуткое видео из Индии: Во время фейерверка поезд раздавил 60 человек

В сети опубликовано видео наезда поезда на толпу людей.

В минувшие выходные в Индии произошла жуткая трагедия: скоростной поезд раздавил насмерть 60 человек, более 100 человек получили травмы.

Трагедия произошла в городе Амритсар. Местные жители собрались вечером на фейерверк по случаю праздника Дуссера. Людей собралось очень много, и часть из них, чтобы лучше увидеть фейерверк, отошла на железнодорожное полотно. Из-за шума многочисленных петард люди не услышали и не увидели поезда.

На опубликованных кадрах снятых с разных ракурсов очевидцами видно, что поезд, по всей видимости, в темноте не увидел людей и промчался по людям на большой скорости, не притормаживая.

В результате 60 человек погибли, еще около 100 человек получили травмы различной тяжести.

Видео: YouTube/PAKISTAN TODAY