Видео из Канады: На автомобильной трассе два медведя устроили поединок

Медведи гризли устроили разборки прямо на дороге, а серый волк издалека наблюдал за поединком.

На Канадской автомобильной дороге два взрослых диких медведя устроили "разборки".

Канадец смог запечатлеть на видео поединок двух диких медведей гризли. Животные устроили разборки прямо посреди автомобильной дороги. Медведи встали на задние лапы и криком пытались запугать друг друга, перемежая крики взмахами передних лап. Волк наблюдал за поединком издалека.

Когда все же один медведь сдался и побежал от соперника в сторону видеооператора, съемка прекратилась.

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Видео: Facebook/Cari McGillivray