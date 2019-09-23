Американец утонул, делая необычное предложение руки и сердца возлюбленной

Девушка записывала на видео, как ее любимый делал предложение. После парень так и не вынырнул на поверхность.

Молодой человек, делая необычное предложение руки и сердца своей возлюбленной, трагически погиб в Танзании.

Молодые люди отдыхали в Танзании в отеле, который частично погружен в океан. Стивен Вербер-младший решил сделать своей любимой Кенеша Антуан необычное предложение руки и сердца. Когда девушка находилась в комнате отеля, Стивен в маске и трубке подплыл к окну и показал лист с текстом, где просил руки девушки, а затем достал коробочку с обручальным кольцом.

Затем на видео видно, что молодой человек начал всплывать, но на поверхность он так и не вынырнул. Что послужило причиной смерти, не сообщается.

Видео: Facebook/Kenesha Antoine