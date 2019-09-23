  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:27
151
MShaffter
Код вставки плеера

Американец утонул, делая необычное предложение руки и сердца возлюбленной

0 0

Девушка записывала на видео, как ее любимый делал предложение. После парень так и не вынырнул на поверхность.

Молодой человек, делая необычное предложение руки и сердца своей возлюбленной, трагически погиб в Танзании.

Молодые люди отдыхали в Танзании в отеле, который частично погружен в океан.  Стивен Вербер-младший решил сделать своей любимой Кенеша Антуан необычное предложение руки и сердца. Когда девушка находилась в комнате отеля, Стивен в маске и трубке подплыл к окну и показал лист с текстом, где просил руки девушки, а затем достал коробочку с обручальным кольцом.

Затем на видео видно, что молодой человек начал всплывать, но на поверхность он так и не вынырнул. Что послужило причиной смерти, не сообщается.

Видео: Facebook/Kenesha Antoine

Теги: в мире, мировые новости, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии