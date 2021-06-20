Александр Пушной рассказал о запрещенной в КВН шутке о ведущем Николае Дроздове

Комедийный номер запретил Александр Масляков.

Российский музыкант и экс-участник КВН Александр Пушной рассказал о шутке о телевизионном ведущем Николае Дроздове, которую забраковало руководство Клуба веселых и находчивых. Об этом он сообщил в видео YouTube-канала "Бар в большом городе".

По его словам, над юмористическим номером для Дроздова работала целая группа авторов. Шутки для него составлялись на манер передачи телеведущего "В мире животных". Юмор основывался на теме вреда окружающему миру, который ему нанесла съемочная группа, выдуманная в номере.

Шутки должен был проговорить Дроздов в свойственной ему манере.

Вот смотрите, как плюхнулся исполин-бегемот в лужу, не выдержав удара нашего джипа. А вот смотрите, наша ассистентка Танечка топчет кедами гнездо иволги. Ну, что же ты иволга? Яйца надо беречь. пример шуток из номера

По словам музыканта, номер отверг сам руководитель КВН Александр Масляков.

Ранее бывший игрок Клуба веселых и находчивых назвал условие, при котором закроется программа.

Видео: Youtube/Бар в большом городе