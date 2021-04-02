От "Балаганчика" до КВН: в Петербурге исследуют русский стендап

В Доме-музее Федора Шаляпина открылась выставка “Кто ты, папа русского стендапа?”. Экспозиция посвящена истории комедийного искусства периода 1917-1991 годов.

Посетители увидят шаржи, афиши, фото из личных архивов Аркадия Райкина, Петра Муравского, Марии Мироновой. Также представлены экспонаты, например, очки и галстук Аркадия Райкина, костюм Николая Смирнова-Сокольского, и документы из коллекции актера и историка эстрады Григория Полячека.

Сообщают, стендап зародился на Западе. Но у нас были прекрасные конферансье, мы просто прошли свой путь. С появлением Советского Союза юмор перешел от индивидуального к коллективному, например, создание КВН, дуэтов "Синяя блуза". Это все отражение времени. Антон Борисов, комик, куратор выставки

В центре выставочного зала – детективная доска, с ее помощью можно проследить связи между комиками разных эпох. Гости становятся следователями и разбираются, как появлялись и менялись театральные объединения: "Синяя блуза", "Летучая мышь", "Балаганчик". Документы и газеты рассказывают, почему была введена цензура и как в это время стендаперам удавалось шутить.

Это так называемый городской юмор, даже городская сатира. Представьте себе, что Петрушка как кукольный персонаж позволял себе такие шутки в сторону власти, которые никто не мог себе позволить. Поэтому это было больше юродничество. Давид Бурман, театральный режиссер

Посетители узнают: кто был любимым юмористом Сталина, как Жванецкий отвечал журналистам и почему выступления Рины Зеленой так ждали дети.

Экспозиция интерактивная: посмотреть выступление комиков можно по QR-коду или присоединиться к zoom-конференции.

Это были люди, которые во все непростые времена заставляли других улыбаться. Это очень важно. Это благородная задача, и они ее делали талантливо и каждый по-своему. Тем это было интересно. Вот Андронников, молодежь и не знает, кто это. Это фантастический человек, для любого поколения. Такой рассказчик! Семен Альтов, писатель-сатирик

В концертно-выставочном пространстве Дома-музея Шаляпина пройдут творческие вечера Михаила Шаца, Романа Роста, Антона Борисова. В конце каждого месяца по результатам зрительского голосования выберут "Папу русского стендапа".

Видео, фото: Piter.TV