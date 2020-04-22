Комик Антон Борисов объяснил, чем российский стендап отличается от американского

По его мнению, российский стендап находится в развитии, и некоторые комики заимствуют темы у американских коллег.

Стендап комик Антон Борисов рассказал, чем российские комики отличаются от американских. По его мнению, российский стендап находится в развитии, поэтому пока некоторые наши комики заимствуют темы у американских за неимением собственного жизненного опыта.

Многие наши комики берут свои темы, смотря на американских комиков. Это одна из проблем, потому что комик должен иметь вход и выход. Проблема повторения тем в том, что многие юные ребята, которые скорее желают быть не стендап комиками, а знаменитыми. Он идет, у него нет входа, он не работал на заводе, не управлял ничем, нет опыта, поэтому идет постоянная повторяемость тем. Как только в стендап зайдут ученые, профессора, хирурги, я видел комика патологоанатома, это уже добавит определенное разнообразие. Антон Борисов, стендап комик

Комик отметил, что в будущем российский стендап ждет большое разнообразие не только тем, но и форм. По его словам, рынок российского стендапа в будущем наполнится яркими образами.

Ранее мы рассказывали, что на территории "Ленполиграфмаша" прошла конференция TEDxKarpovka. Один из основателей стендапа в России Антон Борисов выступил там в качестве спикера.

Фото и видео: Piter.TV