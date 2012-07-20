В Петербурге прошла конференция TEDxKarpovka

Спикеры поделились идеями в области мозга, экологии, психологии и искусства.

В Петербурге на территории технопарка "Ленполиграфмаш" прошла конференция TEDxKarpovka. Спикеры поделились со зрителями идеями в области мозга, экологии, психологии и искусства.

О различии системного и рационального подходов в творчестве рассказал один из основателей стендапа в России Антон Борисов.

Так как я системный аналитик, я назвал от системного подхода к иррациональным успехам, которые, безусловно. ждут каждого, кто объединит системный подход и творчество, не надо их разделять. В наш век мы идем к единым наукам. Антон Борисов, стендап комик, системный аналитик

Послушать актуальные идеи пришли 100 петербуржцев – это максимальное количество зрителей для этого формата. Организатор в 2019 году сам выступал как спикер, а в 2020 году уже получил лицензию на проведение конференции.

Мне нравятся осмысленные события. Слоган TED – идеи, достойные распространения. Есть вещи, которые меня беспокоят, интересуют. Я собрал спикеров, которые рассказывают разные вещи на темы, которые мне кажутся достойными распространения. Григорий Соловьев, организатор TEDxKarpovka

В будущем Григорий планирует получить лицензию на проведение полномасштабного формата TED в России.

Фото и видео: Piter.TV