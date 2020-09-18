В Петербурге пройдет конференция TEDxKarpovka

На мероприятии выступят театральный режиссер, программист-самоучка, основатель "Бешеной сушки", детский психолог и другие.

21 марта на сцене амфитеатра технопарка Ленполиграфмаш пройдет TEDxKarpovka — конференция по лицензии TED.

На конференции выступят 12 спикеров из разных сфер и поделятся мотивационными идеями. На каждое выступление по регламенту дается не более 18 минут. Ожидаемые темы: исследования в области мозга, технологии, экология, психология, искусство, мотивация.

Среди спикеров конференции: певица и автор песен группы IOWA Катя Иванчикова; программист-самоучка с диагнозом ДЦП (входит в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории "Социальные практики") Иван Бакаидов; режиссер, основатель проекта "Pop-up театр" Семен Александровский; основатель крупнейшего интернет-марафона "Бешеная сушка" Василий Смольный; стендап комик, сценарист, один из основателей и идеологов движения стендап в России Антон Борисов, детский и подростковый психолог Никита Карпов и многие другие.

Вечером после окончания конференции в баре ФУТУРА пройдет афтерпати, где гости смогут пообщаться со спикерами в неформальной обстановке.

Начало конференции в воскресенье, 21 марта в 15:00. Полный список спикеров и билеты — на сайте.

Ранее Little Big анонсировали свое участие в отборе на "Евровидение" пародией на "Людей в черном".

Фото: организаторы