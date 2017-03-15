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В Петербурге откроется выставка о советских комиках "Кто ты, папа русского стендапа?"
Сегодня, 22:30
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ElzaRada12

В Петербурге откроется выставка о советских комиках "Кто ты, папа русского стендапа?"

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Публике дадут право самостоятельно выбрать "папу русского стендапа".

2 апреля в Доме-музее Шаляпина откроется выставка "Кто ты, папа русского стендапа?".  В основу исторической части экспозиции легла коллекция актера, историка эстрады Григория Полячека.

На выставке будут впервые представлены рисунки, шаржи, афиши, фото, документы из личных коллекций Аркадия Райкина, Николая Смирнова-Сокольского, Петра Муравского, Марии Мироновой и других артистов.

С помощью большой "детективной доски" посетители увидят взаимосвязи между такими героями советской и постсоветской эстрады, как Аркадий Райкин и Михаил Задорнов, Михаил Жванецкий и Ираклий Андронников, Рина Зеленая и Григорий Горин. Детективная доска также поможет отследить трансформацию юмористических проектов начала XX века "Кривое зеркало", "Синяя блуза", "Летучая мышь" или "Балаганчик" в КВН, телевизионные "Голубые огоньки"  и программу "Вокруг смеха".

В рамках выставки пройдут выступления Антона Борисова, Михаила Шаца, Сергея Роста, Вадима Жука и молодых стендап-комиков. 

Фото: heatremuseum.ru

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Категории: Культура, Новости СПб, Лента новостей,

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