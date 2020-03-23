Бывший игрок КВН назвал условие, при котором закроется программа

По его мнению, КВН существует благодаря ежегодному Сочинскому фестивалю.

Креативный продюсер Comedy Club Production, бывший игрок команды КВН "Станция Спортивная" Константин Обухов назвал условие, при котором юмористическая программа закроется. В интервью Андрею Пределину на YouTube он заявил, что КВН до сих пор существует благодаря ежегодному Сочинскому фестивалю.

Обухов назвал Сочинский фестиваль "центром силы, на которое съезжаются все". Он уверен, что КВН закроется, если фестиваль отменят. Однако даже в этом случае юмористическое шоу продержится еще несколько лет.

На вопрос о том, что нужно изменить в КВН, Обухов посоветовал авторам программы ничего не делать. По его мнению, изменения могут только навредить шоу.

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Фото: Instagram / kostya_obukhov