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Петербуржцев предупредили о том, что из-за жары учащаются случаи выхода лосей на проезжую часть
Вчера, 23:40
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Петербуржцев предупредили о том, что из-за жары учащаются случаи выхода лосей на проезжую часть

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Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим.

В летний период лоси выбегают на дороги чаще. Это может быть опасным как для сохатых, так и для водителей. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора в понедельник, 19 июня.

Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и быть бдительными в местах, где расположены дорожные знаки, обозначающие возможное появление животных, и на неосвещенных участках дорог утром и вечером.

Напомним, что за сбитого лося придется заплатить 80 тысяч рублей, за медведя – 60 тысяч, косулю – 40 тысяч, а кабана – 30 тысяч.

Так, 3 июня в Купчино заметили лося, который выбежал на дорогу.

Фото: Pxhere

Теги: дикие животные и человек, лоси в ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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