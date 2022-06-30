В Купчино заметили лося. Особь выбежала на проезжую часть. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "True Питер".
Лоси снова гуляют по городу. Сегодня сохатого встретили на углу Софийской и Дунайского.
Очевидец
Биолог Павел Глазков рекомендует при проезде лесополосы снижать скорость до 40 километров в час. Так можно избежать ДТП с животным.
За сбитого лося придется заплатить 80 тысяч рублей, за медведя — 60 тысяч, косулю — 40 тысяч, а кабана — 30 тысяч.
Ранее на Piter.tv: около поселка Рощино каршеринг влетел в столб.
Видео: Телеграм / True Питер
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