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В Купчино заметили лося

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Животное выбежало на проезжую часть.

В Купчино заметили лося. Особь выбежала на проезжую часть. Об этом сообщили очевидцы  в tg-канале "True Питер".

Лоси снова гуляют по городу. Сегодня сохатого встретили на углу Софийской и Дунайского.

Очевидец

Биолог Павел Глазков рекомендует при проезде лесополосы  снижать скорость до 40 километров в час. Так можно избежать ДТП с животным.

За сбитого лося придется заплатить 80 тысяч рублей, за медведя — 60 тысяч, косулю —  40 тысяч, а кабана —  30 тысяч.

Ранее на Piter.tv: около поселка Рощино каршеринг влетел в столб.

Видео: Телеграм / True Питер

Теги: дунайский проспект, животные, купчино, лось, софийская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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