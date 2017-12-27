Видео из Калифорнии: При крушении вертолета на жилой дом погибли три человека

Опубликовано видео с места катастрофы.

Во вторник, 30 января, в городе Ньюпорт-Бич вертолет с пассажирами рухнул на жилой дом.

Сообщается, что на борту вертолета был пилот и три пассажира. По невыясненным на данный момент обстоятельствам вертолет упал в 1,5 километрах от аэродрома. Вертолет упал на двухэтажный жилой дом и повредил спальню и прихожую. Три пассадира вертолета от полученных травм скончались. Пилот вертолета выжил, но получил травмы. Сообщается, что еще пострадал прохожий, который оказался рядом с местом крушения.

Власти штата ведут расследование причины катастрофы.

Видео: YouTube/CBS