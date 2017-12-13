Видео из Иваново: Летающий радар А-50 вернулся на Родину из Сирии

Минобороны опубликовало видео с А-50 с аэродрома в Ивановской области.

Минобороны на своем официальном сайте опубликовало видео возвращения на Родину летающего радара А-50.

Президент России В.В. Путин 11 декабря посетил авиабазу в Сирийском Хмеймиме и отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Среди вернувшихся с боевой операции и российский самолет А-50, летающий радар.

На аэродроме летчиков встречали с цветами и флагами родственники и друзья. С возвращением после успешного выполнения задач в Сирии летчиков поздравил командующий Военно-транспортной авиацией РФ генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

А-50 создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76 на Таганрогском авиационном комплексе имени Г.М. Бериева совместно с НПО "Вега". Вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", который установлен на самолете, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения.

А-50 может применяться для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооружённых Сил о воздушной надводной обстановке, применяться для управления самолётами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.

Видео: Минобороны