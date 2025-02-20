Злоумышленник также накинулся на находившегося там продавца.

Полицейские задержали мужчину, разгромившего алкомаркет в Иванове. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел 10 февраля на проспекте Строителей. Злоумышленник стал крушить витрины и разбрасывать товары в магазине по продаже алкогольных напитков, а затем накинулся на находившегося там продавца. Он нанес потерпевшему несколько ударов ногами и руками, после чего кинул ему на голову упаковку с банками пива.

Мужчина скрылся с места преступления, прихватив с собой бутылку вина и лимонада. Вскоре его задержали оперативники. Злоумышленником оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 38-летний горожанин. Возбуждено уголовное дело. Пострадавшего продавца госпитализировали в больницу с ушибами носа и лица, а также разрывами мягких тканей головы.

Ранее мы сообщали, что в Костроме задержали мужчину, обворовавшего мобильное кафе.

Видео: УМВД по Ивановской области